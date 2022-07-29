تعرّف على أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

تراوحت أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم الجمعة، بين 585-590 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".

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وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.



وكانت الأسعار انخفضت عن 620 دينار التي سجلتها للطن خلال الأسبوع الماضي.



ودعا التجار، المواطنين إلى الشراء من محلات معروفة وموثوقة نظرا لاختلاف أنواع الحديد ووجود عروض وأسعار منخفضة عن سعر السوق قد تحكمها جودة المنتج ومتانته.



أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر بيع الطن اليوم الجمعة، تراوح بين 98-100 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.