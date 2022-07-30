استقرار أسعار الحديد محليا وسط عزوف عن الشراء

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني



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استقرت أسعار الحديد شد 60 في السوق المحلي، اليوم السبت، عند 590 دينار للطن، وفق ما أفاد به تجار لـ"الوكيل الإخباري".وقال التجار إن الأسعار شاملة كلف النقل إلى موقع المشتري، لافتين إلى وجود فروقات بالأسعار بين العاصمة عمّان وباقي المحافظات.وأضافوا أن هناك عزوف من المواطنين عن الشراء نظرا لارتفاع الأسعار عما كانت عليه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.ودعا التجار، المواطنين إلى الشراء من محلات معروفة وموثوقة نظرا لاختلاف أنواع الحديد ووجود عروض وأسعار منخفضة عن سعر السوق قد تحكمها جودة المنتج ومتانته.وكانت الأسعار انخفضت عن 620 دينار التي سجلتها للطن خلال الأسبوع الماضي.أما بشأن أسعار الاسمنت محليا، أشار التجار إلى أن سعر بيع الطن اليوم السبت، تراوح بين 98-100 دينار شاملا أجور النقل للمستهلك.