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الأربعاء، 14-07-2021 01:28 م

أسهم قطاع السفر تهبط بأوروبا مع تصاعد مخاوف التضخم

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الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية من ذروتها، اليوم الأربعاء، ونالت مخاوف حيال التضخم من المعنويات عالميا، في حين هبطت أسهم قطاع السفر نتيجة القلق من انتشار سلالة "دلتا" في القارة الأوروبية.

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وبحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2%، وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 1%، وهبط سهم شركة السفر "توي" 4.2%.


وفقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4% بفعل قوة الإسترليني، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في بريطانيا تجاوز المعدل المستهدف في يونيو.


وكان القلق انتاب الأسواق بعدما أظهرت بيانات، يوم أمس الثلاثاء، أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في يونيو، ما دفع كثيرين من المتعاملين لوضع احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية أكبر من المتوقع في الحسبان.


وزاد سهم بيت الأزياء الألماني "هوجو بوس" 4.4%، بعد أن توقعت نمو الإيرادات بين 30 و35% هذا العام.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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