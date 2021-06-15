أكثر من 1000 مصنع يحقق الأمن الغذائي في السعودية

الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، أن حجم الاستثمار في صناعة المنتجات الغذائية في السعودية يبلغ قرابة 87 مليار ريال (23.2 مليار دولار).



وهو ما يشكل 8% من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، وبينت الوزارة أن مصانع المنتجات الغذائية تشكل ما نسبته ‎%‎11 من إجمالي عدد المصانع في السعودية، وتسهم في توفير أكثر من 82 ألف وظيفة.

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وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني السعودي للمعلومات الصناعية أن مصانع الأغذية في السعودية بلغت حتى الربع الأول من عام 2021، ما يصل إلى 1121 مصنعا، مسجلة نموا قدره 61% في عدد التراخيص الصناعية الصادرة خلال عام 2020 ، بـ 114 ترخيصا، مقارنة بعام 2019، في حين شهد النشاط نموا بنسبة ‎%‎9 خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





وأشار إلى أن منتجات مصانع حفظ وتجهيز الفاكهة والخضار تتصدر قائمة المصانع المنتجة للأغذية في السعودية بنحو 296 مصنعا، تليها مصانع منتجات "المخابز" بـ 240 مصنعا، مبينا أن النسبة الأكبر من المصانع الغذائية ترتكز في ثلاث مناطق رئيسية تغطي الطلب السعودي وتتواجد في العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.



وأفاد التقرير بأن الاستثمار السعودي في نشاط صناعة الأغذية استحوذ بشكل كبير على غالبية الاستثمارات في هذا القطاع، بنسبة تصل إلى ‎%90، فيما انقسمت الـ10% المتبقية بين استثمارات أجنبية ومشتركة، لافتا النظر إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في إنتاج وصناعة المواد الغذائية تشكل النسبة الأكبر من عدد إجمالي المصانع في السعودية، بواقع ‎%88.



المصدر: روسيا اليوم