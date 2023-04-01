أكثر من 7 مليارات دولار.. وزارة النفط العراقية تعلن إيرادات شهر مارس من الخام

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة النفط العراقية عن الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي



وكشفت الوزارة مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 100 مليون 913 ألفا و27 برميلا، بايرادات بلغت 7.404 مليار دولار.

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وأشارت الإحصائية إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر مارس الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 98 مليونا و875 ألفا و692 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليونا و727 ألفا و494 برميلا، وأن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و255 ألف برميل في اليوم، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73.37 دولارا.

RT