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السبت، 18-02-2023 03:33 م

ألمانيا تفرض عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.7 مليار دولار

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاج" عن وزارة المالية الألمانية قولها، إن السلطات فرضت عقوبات على أصول روسية بقيمة 5.32 مليار يورو (5.69 مليار دولار) تقريبا في ألمانيا بسبب غزو أوكرانيا.

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وأفادت الصحيفة بأن الأصول مملوكة لكيانات روسية، مثل البنك المركزي الروسي، وشركات وأفراد مدرجين على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.

 

وقالت إن الوزارة لم تذكر قيمة الأصول المجمدة التي يملكها أثرياء من النخبة الروسية.


ونقلت الصحيفة عن الوزارة أيضا أن هيئة مركزية جديدة لتنفيذ العقوبات لا تزال قيد الإنشاء ويعمل بها بالفعل 36 موظفا وسيتم تعيين المزيد. ( العربية



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