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الإثنين، 13-02-2023 04:23 م

هبوط صادرات الوقود الروسية 10 % منذ بداية شباط

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الوكيل الإخباري - انخفضت صادرات روسيا من منتجات النفط المنقولة بحرا حوالي 10% في الفترة بين الأول والثاني عشر من شباط مقارنة بالفترة نفسها من كانون الثاني وذلك نتيجة للعقوبات المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي وعدم وجود ناقلات متاحة وإغلاق موانئ نتيجة لعواصف.

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وفرض الاتحاد الأوروبي سقفا سعريا وحظرا كاملا على المنتجات النفطية الروسية اعتبارا من الخامس من فبراير لكنه استثنى الوقود الروسي المخلوط بمنتج من دولة أخرى من السقف السعري.


وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي إن إعفاءات الاتحاد الأوروبي من السقف السعري تثبت وجود طلب على الوقود الروسي. ( سكاي نيوز )


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