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الأحد، 08-05-2022 09:48 ص

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

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الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية أن دول "أوبك" التي تلعب الرياض دورا قياديا فيها لن تزيد إنتاج النفط لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية العقوبات الغربية ضد روسيا.

وأوضحت الصحيفة أن "تصرفات المنظمة التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها تشير إلى أن دول "أوبك" لا تريد أن تضر نفسها اقتصاديا بزيادة إنتاج النفط على الرغم من الطلبات المستمرة من الولايات المتحدة، لأن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض كلفة المواد الخام".

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وأشارت الصحيفة من جهة أخرى إلى أن "الركود في الاقتصاد العالمي، والذي قد يصبح حتميا في حال أي ارتفاع آخر في أسعار النفط، قد يؤدي إلى انخفاض الطلب، وهو ما سيكون غير مربح للدول المنتجة للذهب الأسود".

وتابعت أن "جزءا كبيرا من إمدادات النفط من السعودية يتوجه إلى الصين والهند اللتين تتخذان موقفا محايدا من الأحداث في أوكرانيا، ما يزيد الوضع تعقيدا من الناحية الجيوسياسية".

 

 

روسيا اليوم

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