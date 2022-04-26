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الثلاثاء، 26-04-2022 05:22 م

سعر سلة خامات أوبك يتراجع إلى 101.93 دولار للبرميل

منظمة_أوبك_المصدرة_للنفط


الوكيل الإخباري - ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اليوم الثلاثاء أن سعر سلة خاماتها تراجع بواقع خمسة دولارات و73 سنتا ليستقر عند 93ر101 دولار للبرميل في تعاملات يوم الاثنين الماضي بعد أن كان السعر 66ر107 دولارات الجمعة الماضي.

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وجاء في نشرة المنظمة أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر69 دولارا للبرميل.


وذكرت (أوبك) في تقريرها الدوري الأخير أن أسعار النفط الخام وبينها خامات (أوبك) ارتفعت بحدود عشرين دولارا للبرميل في شهر مارس و للشهر الثالث على التوالي على خلفية التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية والمخاوف من احتمال حدوث نقص كبير في إمدادات النفط وسط الاضطرابات التجارية.


وأضافت أن أسعار العقود الآجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب التوقعات غير المؤكدة للعرض والطلب على النفط على المدى القصير مشيرة الى ان سعر سلة (أوبك) المرجعية زاد بمقدار 53ر19 دولارا أو 8ر20 في المئة ليستقر عند 48ر113 دولارا للبرميل.


واتفق وزراء الطاقة في تحالف (أوبك +) في ختام اجتماعهم الوزاري ال27 يوم 31 شهر مارس الماضي على مواصلة زيادة الإمدادات بنحو 432 ألف برميل في اليوم خلال شهر مايو المقبل.


واكد الوزراء في بيانهم الختامي أن العوامل الأساسية للسوق النفطية من العرض والطلب متوازنة وسليمة وأن التقلبات الحالية في الأسعار ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.


وستتمكن روسيا والسعودية خلال الشهر الحالي من زيادة إنتاجهما بمقدار 105 آلاف برميل يوميا لكل منهما حتى 436ر10 مليون برميل يوميا.


وتمكنت دول تحالف (أوبك +) من استئناف حوالي ثلثي الانتاج الذي توقف في المراحل الاولى من الوباء فيما لا تزال منظمة (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.



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