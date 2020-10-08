الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة




الخميس، 08-10-2020 02:16 م

إصدار السندات في الربع الثاني أكبر إصدار على الإطلاق

إصدار السندات في أوروبا يسجل مستوى قياسيا تاريخيا

من
دولار


الوكيل الإخباري - قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا اليوم الخميس، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

اضافة اعلان

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني بأن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام. وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.
ويعد إصدار السندات في الربع الثاني أكبر إصدار فصلي على الإطلاق.
(الدولار=0.8502 يورو)

 

المصدر : روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iata

إياتا: شركات الطيران العالمية تخسر 300 ألف دولار في الدقيقة الواحدة

النفط

النفط يصعد مع وصول إعصار قوي إلى الولايات المتحدة

us-dollars-usd

أمريكا تعفي متعثرين من سداد قروض بأكثر من 500 مليار دولار

قاع

العملة التركية عند قاع قياسي

220202917912368788022

3104 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

_139626__465400232025

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

أخبار متعلقة
170518-image-FX-currencies

ارتفاع الطلب على الدولار