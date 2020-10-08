إصدار السندات في أوروبا يسجل مستوى قياسيا تاريخيا

الوكيل الإخباري - قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا اليوم الخميس، إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي.

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وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني بأن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام. وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019.

ويعد إصدار السندات في الربع الثاني أكبر إصدار فصلي على الإطلاق.

(الدولار=0.8502 يورو)

المصدر : روسيا اليوم

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