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الإثنين، 17-01-2022 11:12 ص

إيران تطلق عملة رقمية خاصة بها

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الوكيل الاخباري- كشف نائب حاكم المصرف المركزي الإيراني للتقنيات الحديثة مهران محرماني أن الريال الإلكتروني سوف يدخل الأسواق الإيرانية بصورة تجريبية قريبا.

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ووفقا للمسؤول الإيراني فإن العملة النقدية سوف يتم إطلاقها تحت اسم "الريال المشفر" وسيتم استخدامه في التداولات العامة وسيكون متاحا للناس في الفضاء الرقمي.

وقرر مجلس الوزراء الإيراني، في أغسطس الماضي، استخدام العملات الرقمية لاستيراد البضائع، وقال المجلس إن الهدف هو ألا يواجه الأشخاص الذين يريدون استخدام العملات المشفرة لاستيراد البضائع صعوبات.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت وزارة الصناعة والتجارة الإيرانية، إنها اتفقت مع البنك المركزي، على اعتماد استخدام العملات الرقمية في التجارة الخارجية.

ووفقا لمسؤول في الوزارة الإيرانية فإنه من المتوقع أن تحقق الخطوة نموا في الصادرات غير النفطية بنسبة 10%.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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