أسعار الذهب تحلق عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، مدفوعة بالرهانات على تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام والإقبال على المعدن كملاذ آمن في ظل غموض يكتنف وقف إطلاق النار في غزة.

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بحلول الساعة 01:48 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2324.75 دولار للأونصة بعدما زاد بما يتجاوز واحدا بالمئة في الجلسة الماضية.



كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2334.30 دولار للأونصة.



وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس "كان الذهب يبني قاعدة ببطء خلال الأسبوع الماضي ليظهر أن الطلب يحوم حول 2280 دولارا. ويواصل الاحتياطي الفيدرالي إثارة زخم حول الخطوة التالية التي من المحتمل أن تخفض أسعار الفائدة".

