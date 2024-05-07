نقيب الذهب: أي تهدئة ستشهدها المنطقة سينعكس على أسعار الذهب

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

قال نقيب أصحاب محلات الحلي والمجوهرات ربحي علان إن الأخبار المتعلقة بالأوضاع المتوترة بالمنطقة تؤثر على حركة الأسواق العالمية وتحديداً على أسعار الذهب .

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وأضاف علان لـ"الوكيل الاخباري" أن أسعار الذهب ستستمر بالتحرك بحسب الأوضاع السياسية، منوهاً أن بعض الأخبار تؤثر على أسعار الذهب بالارتفاع وأخرى بالانخفاض .



وتوقع أن يرتفع الطلب على الذهب بالأسواق المحلية بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف إذا ما هدأت الأوضاع في المنطقة، معللا ذلك بتأجيل كثير من المناسبات خلال فترة الـ 7 أشهر الماضية .



وأشار إلى أن الطلب على الذهب بالأسواق المحلية شهدت ارتفاعا بنسبة 30% بعد عيد الفطر، مؤكدا أن الطلب حاليا أقل من العام الماضي بنسبة 70%.



علماً أن الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 بلغ 385 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية بلغ 338 ديناراً واستقر غرام الذهب اليوم ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 47.4 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 45.4 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 42 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 38.5 ديناراً للشراء منهم.

