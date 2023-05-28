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الأحد، 28-05-2023 03:19 م

اتحاد رجال الأعمال العرب يستعرض البيئة الاستثمارية بالأردن

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الوكيل الإخباري - شارك اتحاد رجال الأعمال العرب ممثلاً برئاسة حمدي الطباع وأمينه العام ثابت الطاهر وأمينه العام المساعد طارق حجازي في اجتماعات الدورة (57) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي يستضيفها اتحاد المدربين العرب.

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وثمن الطباع جهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحرصها على عقد اللقاءات العربية النوعية بشكل دوري وذلك لمناقشة أبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال العربي والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يساهم في تعزيز كفاءة عملها ودورها الهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية في مختلف المستويات والأصعدة مؤكداً حرص الاتحاد على مشاركته الفاعلة في اجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دوراتها المتعاقبة.


وخلال الجلسة الأولى من جدول الأعمال قدم الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي عرضاً تقديماً لتقرير أعده الاتحاد حول الاستثمار في الأردن مبيناً تمتع المملكة بعدد متنوع من المزايا الاستثمارية والتي تجعل البيئة الاستثمارية تنافسية من أهمها الموقع الإستراتيجي التي تجعل المملكة نقطة دخول إقليمية مع البلدان المجاورة والأسواق العالمية.


واشار إلى أن الأردن يشكل نقطة محورية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب تمتع الأردن بنظام اقتصادي حر ومنفتح تجارياً على باقي دول العالم ووجود بنية تحتية حديثة  يتمتع الأردن بنظام مؤسسي مستقر وكفؤ، بالإضافة إلى توافر بنية تحتية جيدة وسهولة الوصول الى الأسواق  من خلال الاتفاقيات التجارية المتنوعة والتي يرتبط بها الأردن مع مختلف دول العالم.


وبين حجازي بأن الأردن يعتبر بيئة صديقة للاستثمار على مستوى المنطقة وذلك لتمتعه بحزمة متنوعة من التشريعات الاستثمارية التي توفر الحماية بالإضافة الى وجود حزم متنوعة من الحوافز الاستثمارية الضريبية وغير الضريبية والجمركية وغير الجمركية كذلك.

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