ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية، اليوم الأربعاء، لتتماسك فوق أدنى مستوى في أربعة أسابيع، والمسجل في وقت سابق من تعاملات الأمس، في طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأيام الثلاث الأخيرة، مع نشاط عمليات الشراء عند أسعار منخفضة.

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، فقد ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.1بالمئة إلى 1.794.62دولار، من مستوى افتتاح تعاملات، اليوم، عند 1.775.24 دولار، وسجلت أدنى مستوى عند 1.772.23 دولار.

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