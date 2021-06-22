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الثلاثاء، 22-06-2021 10:11 ص

ارتفاع أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 75 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 25 أبريل 2019.

وبحلول الساعة 09:22 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج "برنت" بنسبة 0.35% إلى 75.16 دولار للبرميل.

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فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 73.68 دولار للبرميل.

 

ويأتي الارتفاع في ظل توقعات بانتعاش الطلب الاقتصادي على النفط الخام في العالم بعد الرفع التدريجي لقيود السفر، كذلك يدعم أسعار الذهب الأسود شكوك حول إبرام وشيك لاتفاق نووي جديد مع إيران.


وفي وقت سابق، حسّن بنك الاستثمار الأمريكي "بنك أوف أمريكا" توقعاته لأسعار النفط في 2021، حيث رفعها من 60 دولارا إلى 68 دولارا للبرميل.


كذلك رجح البنك الأمريكي ارتفاع سعر برميل مزيج "برنت" إلى مستوى 100 دولار بحلول العام 2022.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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