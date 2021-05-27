الخميس 27-05-2021
الوكيل الاخباري
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الخميس، 27-05-2021 11:24 ص

هبوط أسعار النفط عالميا

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الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار النفط، اليوم الخميس، لكن الأسعار لا تزال قريبة من المستويات المرتفعة التي سجلت خلال الأسبوع.

ولقيت الأسعار دعماً من تفاؤل المستثمرين بتعافي الطلب على الخام بدعم من انطلاق موسم القيادة الصيفي لوسائل النقل في الولايات المتحدة. وارتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة إلى 9.5 مليون برميل يوميا، كما زاد الطلب على نواتج التقطير.

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وبحلول الساعة 10:32 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.42% إلى 65.93 دولار للبرميل.


في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.44% إلى 68.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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