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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 08:19 ص

ارتفاع أسعار النفط

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الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 82.67 دولار للبرميل. 
كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 % إلى 78.28 دولار.


وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.


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