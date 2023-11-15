ارتفاع أسعار النفط

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات، وذلك بعد يوم من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا، بما يعادل 0.2% إلى 82.67 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 15 سنتا، أو 0.2 % إلى 78.28 دولار.



وانتعش النشاط الاقتصادي في الصين في أكتوبر مع نمو الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع وتجاوز نمو مبيعات التجزئة التوقعات فيما يعد مؤشرا إيجابيا لثاني أكبر اقتصاد في العالم.



