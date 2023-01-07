السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 02:21 م

ارتفاع كبير على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

ليرة


الوكيل الإخباري - بلغ سعر الليرة الإنجليزي في الأردن، اليوم السبت، 306 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي 270 دينارا، وفق نقابة أصحاب الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وقالت النقابة لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الأونصة عالميا ارتفع بنحو 27 دولار ليسجل 1867 دولار للأونصة في تعاملات أمس الجمعة، مما ساهم بارتفاع أسعار الذهب محليا.

وأضافت أن الطلب على شراء الذهب في السوق المحلي ما زال ضعيفا بالنسبة لهذا الوقت من العام، لافتة إلى أن كلما ارتفعت الأسعار محليا يبقى الطلب ضعيفا على شراء الذهب.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبا من قبل الأردنيين، 38 دينارا لجهة الشراء من المحلات و36.4 دينارا لجهة البيع.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

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