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الإثنين، 08-04-2024 02:23 م

ارتفاع كميات الإنتاج الصناعي في الشهرين الأولين بنسبة 1.41%

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الوكيل الإخباري - ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين من العام الحالي بنسبة 1.41 % ليبلغ ما مقداره 84.83 مقابل 83.65 للفترة نفسها من العام الماضي، علماً أنه جرى تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من (2010=100).

لدى مقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من العام الحالي مع الفترة نفسها من عام 2023، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.30 % وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.30 % وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 2.14% .

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين، ارتفعت كميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي بنسبة 1.45 % لتبلغ ما مقداره 84.01 مقابل 82.81 لنفس الشهر من العام الماضي.

وبمقارنة الرقم القياسي لشباط من هذا العام مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.25 % وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.36 % وكميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 2.68%.

وفقا للتقرير، انخفضت كميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي بنسبة 1.91 % لتبلغ ما مقداره 84.01 مقابل 85.64 مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه من العام نفسه.

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وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشباط من العام الحالي مقارنة مع كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.38 %، وكميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.09% وانخفضت كميات إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 5.89%.

 




 

 


 

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