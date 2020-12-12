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السبت، 12-12-2020 12:04 م

ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا في الربع 3 من 2020

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الوكيل الاخباري - قال بنك إسبانيا المركزي الجمعة، إن الدين الحكومي للبلاد زاد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 114 بالمئة في الربع الثالث من 2020.

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وسجل الربع الثالث ارتفاعا بـ4% مقارنة بالربع الثاني حيث بلغت نسبة الدين 110.2 في الربع الثاني.


كما سجلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لإسبانيا 97.5 بالمئة في نهاية الربع الثالث من 2019.


وأجبرت تدابير لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا الحكومة على زيادة الإنفاق هذا العام، بينما تراجع الناتج الاقتصادي في أعقاب قيود على الشركات.

 

 

 

 

 المصدر : روسيا اليوم

 

 



 




 

 


 

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