استقرار أسعار الذهب عالميا

الوكيل الاخباري- استقرت أسعار الذهب اليوم الإثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار، بينما يتوخى المستثمرون الحذر، قبل قراءات لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد تكون حاسمة لقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي حول موعد بدء سحب مشتريات الأصول.



استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1787.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1789 دولارًا.



وقال كايل رودا، المحلل لدى آي.جي ماركت: ”هناك اعتقاد بأنه إذا زاد التضخم بالفعل، فسيتعين على بنك الاحتياطي الاتحادي، أن يضغط عليه، وهذا يعني تقليص أسرع لمشتريات الأصول ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا. لن يكون ذلك مفيدًا للذهب“.

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المصدر: إرم