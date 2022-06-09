اعتباراً من اليوم.. الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا

الوكيل الاخباري- قال بيان من جمعية المصارف الجزائرية إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، بدءا من اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة "رويترز".



ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.



وأوردت الخبر وسائل الإعلام الحكومية الجزائرية دون إبداء أي أسباب، لكن الجزائر سحبت في مارس سفيرها إلى إسبانيا للتشاور، بسبب الخلاف المتعلق بالصحراء الغربية.

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