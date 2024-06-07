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الجمعة، 07-06-2024 08:26 م

الأسهم الأوروبية تنخفض لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

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الوكيل الإخباري - أغلقت الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الجمعة على انخفاض، مع استيعاب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية الجديدة، وآخر تعليقات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.85 نقطة أو بنسبة 0.16 بالمئة إلى مستوى 523.83 نقطة في نهاية التعاملات. تم تداول جميع القطاعات تقريبا في المنطقة الحمراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض 97.28 نقطة أو بنسبة 0.52 بالمئة إلى مستوى 18555.39 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي100 البريطاني 39.97 نقطة أو بنسبة 0.48 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8245.37 نقطة.


وهبط مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 38.32 نقطة أو بنسبة 0.48 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8001.80 نقطة.


وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي بنهاية جلسة الجمعة بنسبة 1.09 بالمئة، كما صعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.31 بالمئة.
وارتفع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.11 بالمئة .


بترا

 




 

 


 

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