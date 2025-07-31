ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطاتنا النفطية

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية مع دولة باكستان، حيث ستعمل باكستان والولايات المتحدة معا على تطوير احتياطاتهما النفطية الضخمة".
وأضاف: "نحن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة. ومن يدري، ربما تبيع النفط للهند يوما ما!".
وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي لاحقا بوفد تجاري من كوريا الجنوبية، التي تخضع حاليا لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة، لكنها قدمت عرضا لخفضها، مؤكدا رغبته في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض.
روسيا اليوم
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