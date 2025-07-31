الخميس 2025-07-31 01:15 ص
 

ترامب: أبرمنا اتفاقا تجاريا مع باكستان وسنعمل معًا على تطوير احتياطاتنا النفطية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
 
الخميس، 31-07-2025 12:59 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، إبرام اتفاقية تجارية مع باكستان، مشيرا إلى أن البلدين سيتعاونان في تطوير احتياطاتهما النفطية الضخمة.اضافة اعلان


وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "لقد أبرمنا للتو اتفاقية مع دولة باكستان، حيث ستعمل باكستان والولايات المتحدة معا على تطوير احتياطاتهما النفطية الضخمة".

وأضاف: "نحن بصدد اختيار شركة النفط التي ستقود هذه الشراكة. ومن يدري، ربما تبيع النفط للهند يوما ما!".

وأشار ترامب إلى أنه سيلتقي لاحقا بوفد تجاري من كوريا الجنوبية، التي تخضع حاليا لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة، لكنها قدمت عرضا لخفضها، مؤكدا رغبته في الاطلاع على تفاصيل هذا العرض.

روسيا اليوم
 
 
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