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الأحد، 31-10-2021 04:54 م

البحرين تخطط لمشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار

البحرين-لا-تنصح-بالتصالح


الوكيل الإخباري- أعلن مجلس الوزراء البحريني اليوم الأحد، عن خطة جديدة تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن المالي، وإطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة 30 مليار دولار.

وقال مجلس الوزراء في بيان، إن خطة التعافي الاقتصادي تتضمن تحقيق أولويات تتضمنها برامج عدة، تتمثل في خلق فرص عمل واعدة، وجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.

وحسب البيان، تهدف الخطة إلى توظيف 20 ألف بحريني سنوياً في الاقتصاد، وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى عام 2024.

كما تشمل الخطة تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب استثمارات مباشرة بقيمة تفوق 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023.

وأشار البيان إلى إطلاق مشاريع استراتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولار، وتنمية القطاعات الواعدة بما يسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة في 2022.

كما تركز الخطة على تعزيز مساعي الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي، من خلال هدف تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2024.

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