الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 02:24 م

الحكومة تجدد اتفاقية استيراد النفط من العراق لعام جديد

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن الحكومة جددت اتفاقية استيراد النفط الخام من العراق لمدة عام في 2022. اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة لـ " الوكيل الإخباري" أن تجديد هذه الاتفاقية تأتي استكمالا لاتفاقية التوريد التي تمت في العامين الماضيين. 

وبحسب بيانات وزارة النفط العراقية فإن حجم التصدير من مصفى الصمود خلال العام الماضي بلغ نحو 2.26 مليون برميل قيمتها 58 مليون دولار.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بداية شباط (فبراير) 2019، والتي بموجبها يقوم الأردن بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10 آلاف برميل في اليوم والتي تشكل 7 % من استخدامات المملكة.

 




 

 


 

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