الحكومة تكشف نسب ارتفاع الأسعار في المملكة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - كشفت الأرقام الحكومية أن المستوى العام للأسعار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.0%.

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وقالت الأرقام الرسمية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إن هذا الارتفاع جاء بسبب ارتفاع عدد من البنود، وأبرزها الخضروات والبقول، التي ارتفعت بنسبة 16.9% وذلك حسب التأثر بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي، إلى جانب ارتفاع أسعار مجموعة النقل بنسبة 5.4%، وارتفاع أسعار بند الوقود والانارة بنسبة 15.0%، وذلك في ضوء ارتفاع أسعار النفط عالمياً.



وأشارت الأرقام إلى أن ارتفاع هذه البنود ساهم بشكل كبير في رفع معدل التضخم في المملكة بموقع 2.0 نقطة مئوية.



وأضافت أن أسعار المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 8.1%، واللحوم والدواجن 5.2% والوقود والانارة 1.2%.



وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيذهب نحو رفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة نهاية الشهر الجاري بواقع 100 نقطة أساس، وهو ما سوف يلزم الأردن برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، في سبيل صد ارتفاع معدل التضخم الكبير والمستمر.



ورفع الأردن أسعار الفائدة 3 مرات العام الحالي آخرها كان بتاريخ 16 حزيران الماضي بواقع 50 نقطة أساس على كافة أدوات السياسة النقدية، و75 نقطة أساس على نافذة الإيداع ليلة واحدة.