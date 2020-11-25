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الأربعاء، 25-11-2020 02:04 م

الذهب يرتفع عالميا

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الوكيل الاخباري-  ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، بعد أن شهد تراجعا في الجلسات السابقة إذ عوض ضعف الدولار التحول للأسهم وأصول عالية المخاطر في ظل تفاؤل بتعاف اقتصادي بفضل لقاحات فيروس "كورونا".

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صعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1811 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0914 بتوقيت غرينتش.

 

وأمس الثلاثاء، هبط المعدن الأصفر لأقل مستوى منذ 17 يوليو/ تموز عند 1800.01 دولار.


وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة أيضا 0.2 بالمئة إلى 1808.80 دولار.
ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.


وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يشكل عائدا.

 

وارتفع الذهب أكثر من 18 بالمئة هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا.

 


وقال جولدمان ساكس، إن الأسعار ينبغي أن ترتفع مجددا "مع ظهور مزيد من الدلائل على التضخم".


ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يصدر في الساعة 1900 بتوقيت غريتنتش.

 


وارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 23.37 دولار للأوقية، في حين نزل البلاتين 0.3 بالمئة إلى 958.67 دولار، وهبط البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 2329.50 دولار، بحسب ما نقلت "رويترز".

 


هذا وتماسكت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، اليوم الأربعاء، إذ ظلت المعنويات مرتفعة بدعم تخفيف للقيود المرتبطة بفيروس "كورونا" في المنطقة وتنامي الآمال في أن لقاحا سيكون جاهزا قريبا.

 


وصعد المؤشر "ستوكس" 600 الأوروبي 0.3 بالمئة، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المصرفية 1.6 بالمئة بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى رفع حظر عن توزيعات أرباح البنوك العام المقبل.

 

 

 

المصدر: سبوتنيك 


 




 

 


 

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