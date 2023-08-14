الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الملك يتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة الثلاثية

الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط

مستوطنون يقتحمون باحات "الأقصى"

تدهور مركبتي شحن على الطريق الصحراوي واوتوستراد الزرقاء

بيان أمني بعد حريق مستودع بطاريات في حرة الزرقاء

وحدات خاصة تعتقل أسيرا محررا من جنين

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني اليوم

قمة أردنية مصرية فلسطينية اليوم بمدينة العلمين في مصر

الأردن يسجل حمل كهربائي قياسي مساء امس بلغ 4220 ميغاواط

النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

 
الإثنين، 14-08-2023 10:02 ص

الذهب يهبط عالمياً مع ترقب صدور محضر الفيدرالي بشأن الفائدة

gold3_800x533_L_1412152987


الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية. 

وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع والذي قد يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1912 دولار للأوقية.

اضافة اعلان


ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 22.59 دولارًا للأوقية، بعد أن تطابقت مع أدنى مستوى شوهد آخر مرة في 6 يوليو. انخفض البلاتين بنسبة 0.8٪ إلى 905.04 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 1292.97 دولارًا.


إقرأ ايضا
2595162871686847702

الين الياباني يهبط أمام الدولار لأقل مستوياته في 2023

62-200414-gold-prices-egypt-thursday-january-14-2021_700x400

كم بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار21 بالأردن اليوم الاثنين ؟

000_323V3UF

توقعات بخفض الفائدة بأميركا تدريجياً منتصف 2024

نفط9

النفط يتراجع بعد تحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي

mobile-tablet-ss-1920

التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2 تريليون دولار

245781

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع.. ماذا حدث؟

أخبار متعلقة
elaosboa09742 (1)

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم ؟

karat-is-the-purity-system-in-gold

هكذا بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالاردن اليوم

507186_1_1689326521

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ذهب

أسعار الذهب تقفز عالمياً اليوم

39826_4_1655882397

خلال ساعات .. انخفاض كبير على اسعار الذهب محلياً

gold-price-today

كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 بالأردن اليوم ؟