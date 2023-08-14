الذهب يهبط عالمياً مع ترقب صدور محضر الفيدرالي بشأن الفائدة

الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار والسندات الأمريكية.



وتترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في يوليو هذا الأسبوع والذي قد يوجه التوقعات بشأن أسعار الفائدة المستقبلية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% إلى 1944 دولار للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 1912 دولار للأوقية.

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ومن بين المعادن الثمينة الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.4٪ إلى 22.59 دولارًا للأوقية، بعد أن تطابقت مع أدنى مستوى شوهد آخر مرة في 6 يوليو. انخفض البلاتين بنسبة 0.8٪ إلى 905.04 دولارًا، بينما استقر البلاديوم عند 1292.97 دولارًا.