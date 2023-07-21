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الجمعة، 21-07-2023 11:24 ص

أسعار الذهب تقفز عالمياً اليوم

ذهب


الوكيل الاخباري - استمرت أسعار الذهب على طريق تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، الجمعة، مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري.

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وتلقت أسعار الذهب دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يومي 25 و26 يوليو.
ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، لكنه اتجه إلى ارتفاع أسبوعي، كما زادت عوائد سندات الخزانة الأميركية.

 

سكاي نيوز


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