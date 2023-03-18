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السبت، 18-03-2023 07:43 ص

الرئيس الأمريكي: الأزمة المصرفية آخذة في الانحسار

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مساء الجمعة، إن الأزمة المصرفية التي أعقبت انهيار بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في الآونة الأخيرة آخذة في الانحسار.

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وعندما سئل بايدن عما إذا كانت الأزمة المصرفية قد هدأت، قال بايدن لصحفيين "نعم"، وفق ما أوردت "رويترز".


وسعى الرئيس الأميركي إلى طمأنة المستثمرين والمودعين بأن النظام المصرفي العالمي آمن، وذلك بعد أن خسرت الأسهم المالية مليارات الدولارات من قيمتها منذ انهيار المصرفين الأميركيين متوسطي الحجم خلال الأسبوع الماضي.


وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تعهد بايدن الأميركيين بأن ودائعهم في أمان.


وأغلقت جهات تنظيمية في كاليفورنيا "بنك سيليكون فالي" قبل أسبوع تقريبا وأسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع.
وهذا أكبر انهيار منذ "واشنطن ميوتشوال" خلال الأزمة المالية في 2008.

 

سكاي نيوز


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