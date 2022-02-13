السعودية: 107 آلاف مستفيد من برنامج ضمانات التمويل

الوكيل الاخباري-سجّل برنامج ضمانات الذي يقدمه صندوق التنمية العقارية في السعودية، استفادة أكثر من 107 آلاف مستفيد للحصول على القرض العقاري المدعُوم مُنذ انطلاقته حتى نهاية 2021.



ويأتي البرنامج لمواءمة مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030، للوصول إلى تملك 70% من المواطنين لمنازلهم نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة، ويهدف البرنامج إلى تعزيز فرص تملك المستفيد للمسكن الملائم، وتشجيع الجهات التمويلية على تقديم القروض العقارية المدعُومة.



وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، إن برنامج ضمانات الذي انطلق عام 2017، جاء لإيجاد حلول تمويلية لمستحقي الدعم السكني المستبعد قبولهم ائتمانياً لدى الجهات التمويلية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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