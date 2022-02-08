الثلاثاء 08-02-2022
الوكيل الاخباري

الكهرباء الوطنية: التوقيت الصيفي يغير نمط استهلاك الطاقة الكهربائية

ردم 7 آبار عميقة في الرمثا - فيديو

توجه حكومي هام للعاملين على تطبيقات النقل الذكية

الطاقة والمعادن: لاحاجة لتسجيل عداد الخدمات للتعرفة الجديدة

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

المطالب الخدمية والتشغيل وزيادة الرواتب أبرز مطالب النواب خلال مناقشة الموازنة

الصحة: الأردن غير قادر الآن على الخوض في تجربة إنتاج المطاعيم

رصد جسم غريب في سماء إربد - فيديو

الكهرباء الوطنية: زيادة كميات الكهرباء المصدرة الى فلسطين خلال الصيف

فرنسا تلغي اختبار فحص كورونا للوافدين الملقحين

الثلاثاء، 08-02-2022 02:07 م

السعودية: نستهدف مضاعفة إنتاج الذهب 10 مرات

de83b8e3-e917-4208-a9b2-d17f2bd7ae64_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس خالد المديفر، إن معدن الذهب ينتشر في منطقة الدرع العربية من جنوبه في نجران وجيزان إلى مدين في الشمال.

وأضاف في مقابلة على قناة "روتانا خليجية"، مساء الاثنين، أن قيمة الذهب تُقدر بنحو 860 مليار ريال، من إجمالي قيمة الثروات المعدنية في السعودية المُقدرة بنحو 5 تريليونات ريال بناء على المكتشف سابقاً وأسعار 2016، بينما احتسابها بأسعار اليوم ستكون القيمة أكثر بكثير من ذلك.

وأوضح المديفر أن الذهب هو ثاني المعادن في القيمة بعد الفوسفات، إذ يشكل الذهب 18% من إجمالي قيمة المعادن.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202614f4236047066453cec

بورصة موسكو تصعد بعد لقاء بوتين وماكرون

bab433a8-8e4d-46ee-b72b-6bd913288e21_16x9_1200x676

صادرات مصر من البتروكيماويات ترتفع 45% إلى 6.7 مليار دولار

8cdee615-be59-48d5-aeb5-8acd0d753bd7_16x9_1200x676

إندونيسيا تجمع 764 مليون دولار من عطاء لبيع صكوك

62023a7142360429fc49b9a1

انخفاض أسعار النفط عالميا

معبر طريبيل- (أرشيفية- تصوير_ محمد أبو غوش)

أكثر من 350 الف شاحنة محملة بالبضائع دخلت الأردن في 2021

download

انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي في الصين

أخبار متعلقة
1 - Copy

أسعار الذهب محليا

03-7-1200x675

السعودية تزيد حصتها في سوق النفط الصينية.. وتراجع روسيا

2IN9FR7GZ5Amysk0BrQQXaYnulAcbPJPXF2eUWEw

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

2 - Copy

أسعار الذهب محليا

61e7b9d24c59b778c606acb2

السعودية تحدد 9 أنشطة تجارية غير غذائية يمكنها التنقل داخل الرياض

61e009f74c59b736482a50ba

في 2022.. ما هو ترتيب الدول العربية باحتياطيات الذهب؟