السعودية: نستهدف مضاعفة إنتاج الذهب 10 مرات

الوكيل الاخباري- قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، المهندس خالد المديفر، إن معدن الذهب ينتشر في منطقة الدرع العربية من جنوبه في نجران وجيزان إلى مدين في الشمال.



وأضاف في مقابلة على قناة "روتانا خليجية"، مساء الاثنين، أن قيمة الذهب تُقدر بنحو 860 مليار ريال، من إجمالي قيمة الثروات المعدنية في السعودية المُقدرة بنحو 5 تريليونات ريال بناء على المكتشف سابقاً وأسعار 2016، بينما احتسابها بأسعار اليوم ستكون القيمة أكثر بكثير من ذلك.



وأوضح المديفر أن الذهب هو ثاني المعادن في القيمة بعد الفوسفات، إذ يشكل الذهب 18% من إجمالي قيمة المعادن.

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