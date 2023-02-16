السقاف تدعو إلى العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن

الوكيل الإخباري - دعت وزيرة الاستثمار، خلود السقاف، إلى العمل على زيادة الاستثمارات السعودية في الأردن، لا سيما وأن الأردن يملك العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة وفي العديد من القطاعات الاقتصادية.

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وأكدت السقاف، خلال زيارة رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى السعودي للوزارة، الخميس، أن الاستثمارات السعودية في الأردن لها "دور كبير في التنمية الاقتصادية، وتعد من أهم الاستثمارات التي تسهم في العملية التنموية، وتوفر فرص عمل للشباب الأردني".



وأشارت إلى أنه بهدف مواكبة التطورات الحاصلة في بيئة الأعمال وزيادة التنافسية على جذب الاستثمارات، تم إقرار قانون البيئة الاستثمارية، والنظام الصادر بموجبه ضمن أفضل الممارسات العالمية، والذي يتميز بالعديد من المزايا، حيث ساوى بين المستثمر الأردني وغير الأردني، وحدد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار في المملكة، وأوضح حقوق المستثمرين وامتيازاتهم، وأهم الحوافز والإعفاءات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية.



ولفتت إلى حرص الحكومة على تشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية والعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات السعودية خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من الفرص التنموية الواعدة بمختلف القطاعات، وتنمية المشروعات القائمة بالفعل في الأردن.



وخلال اللقاء، اطلع الوفد على أهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة في الأردن، كالصناعات عالية القيمة، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال وقطاع الرعاية الصحية والسياحة والمياه والطاقة والتعدين والزراعة والتعليم والخدمات اللوجستية، إضافة إلى أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



بدوره، أشاد رئيس لجنة الأخوَّة البرلمانيَّة السعوديَّة - الأردنيَّة الدكتور إبراهيم القنَّاص، بمستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبالخطوات التي تنتهجها الحكومة الأردنية لتحسين واقع البيئة الاستثمارية، والتي ستنعكس إيجاباً على جذب المزيد من الاستثمارات.



وأكد القناص أن رؤوس الأموال السعودية، تعتبر الأردن من أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة؛ نظراً للتقارب بين البلدين في العديد من الجوانب، ولما يتمتع به الأردن من مزايا نسبية وتنافسية في بيئة الأعمال، لافتا إلى أن هناك اهتماما سعوديا لزيادة حجم الاستثمارات في الأردن وفي العديد من القطاعات.



وحضر اللقاء مساعد رئيس مجلس النوَّاب الأردني ذياب المساعيد، وأعضاء الوفد السعودي اللِّواء محمَّد بن إبراهيم العجاجي، والدكتورة عائشة عريشي، والدكتورة أميرة الجعفري، وزاهر الشَّهري، وأمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنة، ومدراء المديريات المختصون في الوزارة.