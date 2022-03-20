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الأحد، 20-03-2022 09:59 ص

السودان يرفع أسعار الوقود للمرة الثانية في شهر

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الوكيل الاخباري- قام السودان برفع أسعار الوقود للمرة الثانية هذا الشهر، ليرتفع سعر البنزين إلى 672 جنيها (1.51 دولار) للتر من 542 جنيها، وفقا لأسعار معلنة في محطة وقود بالعاصمة، بحسب رويترز.

وحدثت ارتفاعات متكررة في أسعار الوقود في وقت سابق من هذا العام، مع وضع السودان اللمسات الأخيرة على عملية الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، التي تهدف الآن إلى تطبيق الأسعار العالمية.

أغلقت أسعار النفط على ارتفاع، في تعاملات جلسة الجمعة، لكنها سجلت الخسارة الأسبوعية الثانية لها على التوالي بعد أسبوع تداول متقلب وسط صعوبة في إيجاد بديل للنفط الروسي في سوق تعاني شحا.

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