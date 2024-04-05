الفاو: ارتفاع أسعار الأغذية عالمياً بنسبة 1.1% خلال آذار الماضي

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مؤشر الفاو ارتفاع أسعار الأغذية عالميا بنسبة 1.1% خلال آذار الماضي وذلك بعد 7 أشهر من التراجع ، حيث عوض الارتفاع في مؤشرات أسعار الزيوت النباتية والألبان واللحوم بشكل طفيف الانخفاض في مؤشري أسعار الحبوب والسكر.

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وأوضحت البيانات أنه رغم الارتفاع الذي سجّله المؤشر في آذار يبقى منخفضا بنسبة 7.7٪؜ عن قيمته المسجّلة خلال العام الماضي.



وارتفعت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 8%، مسجلة أعلى مستوياتها خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس وزيت بذور اللفت.



كما ارتفعت أسعار الألبان بنسبة 2.9% إلى أعلى مستوى لها منذ أحد عشر شهرا، مع ارتفاع أسعار الجبن العالمية بأكبر قدر، وسط طلب مطرد على الواردات من آسيا، وارتفاع المبيعات الداخلية في أوروبا الغربية.



كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 1.7% بقيادة أسعار لحوم الدواجن.



في المقابل، انخفضت أسعار الحبوب بنسبة 2.6% إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول 2020، مع انخفاض أسعار تصدير القمح العالمية، وسط استمرار المنافسة القوية بين الصادرات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.



كما انخفضت أسعار السكر بنسبة 5.4%، مدفوعة بالتعديل التصاعدي لتوقعات إنتاج السكر لعام 2023/2024 في الهند وتحسن وتيرة حصاد السكر في تايلاند في المرحلة الأخيرة من الموسم.

