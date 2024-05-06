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الإثنين، 06-05-2024 09:48 ص

خبازون فرنسيون يعدون أطول رغيف خبز فرنسي بالعالم

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الوكيل الإخباري - أعد خبازون فرنسيون أطول رغيف خبز فرنسي في العالم، يوم الأحد، بطول 140.53 متر ليستردوا الرقم القياسي الذي انتزعته إيطاليا قبل 5 سنوات. 

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وشهدت منطقة سورين في باريس إعداد الرغيف الذي يزيد طوله على الرغيف التقليدي بمقدار 235 مرة تقريبا، وذلك خلال فعالية للاتحاد الفرنسي للخبازين وطهاة المعجنات.

 

وكان أطول رغيف خبز فرنسي مسجلا في السابق باسم إيطاليا وجرى إعداده بمدينة كومو في حزيران 2019 وبلغ طوله حينئذ 132.62 متر.

وبدأ الخبازون الفرنسيون بإعداد الرغيف وتشكيله في الساعة الثالثة صباحا قبل وضعه في فرن مصمم خصيصا لهذا الغرض.


وقال أحد الخبازين ويدعى أنتوني أريغولت بعد موافقة لجنة التحكيم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية على الرغيف "لقد تحققنا من صحة كل شيء، نحن جميعا سعداء للغاية بتحطيم هذا الرقم القياسي وتحقيقه في فرنسا".

 

لبنان 24

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