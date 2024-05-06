الإثنين 06-05-2024
الوكيل الاخباري
 

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

شركة اتصالات فلسطينية: خلل عام يؤثر على خدمات الاتصال الخلوي

اعلام عبري : اذا رفض سكان رفح الاخلاء ستطلق اسرائيل النار مباشرة على منازلهم

الحاج توفيق يدعو لتعزيز التجارة البينية بين الأردن ومصر

الدوريات الخارجية تتعامل مع عدة حوادث خلال 24 ساعة

هكذا بلغ سعر عيار الذهب 21 و18 بالأردن اليوم

الطعاني: شهب شهر أيار عرض فلكي مذهل في سماء الأردن

ارتفاع العقود الآجلة للنفط بعد رفع السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اعلان صادر عن نقابة الأطباء - رابط

الإثنين، 06-05-2024 09:50 ص

وزير الداخلية يكرّم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي لعام 2024

PHOTO-2024-05-06-08-11-00


الوكيل الاخباري - كرّمت مديرية الامن العام بنك الإسكان ممثلاً برئيس قطاع العمليات، أحمد الخضر، خلال الفعالية التي نظمتها مديرية الأمن العام تحت شعار "بوعينا نصل آمنين" في قصر الثقافة في مدينة الحسين للشباب، وذلك في إطار احتفالات مديرية الأمن العام بيوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2024، وعقدت الفعالية برعاية وزير الداخلية مازن الفراية وبحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، ومدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، وعدد من ممثلي الجهات الرسمية المعنية.

اضافة اعلان


وجاء هذا التكريم تثميناً لدور بنك الإسكان الفاعل والمتواصل في دعم جهود إدارة السير نحو تعزيز التوعية المرورية وحث المواطنين على الالتزام بقواعد السير والابتعاد عن المخالفات لاسيما الخطرة منها، من خلال ترسيخ السلوكيات السليمة ضماناً للسلامة على الطرق.


وتأتي رعاية بنك الإسكان لفعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي 2024، تجسيداً لدوره الوطني والمجتمعي وحرصه على التقليل من وقوع حوادث السير وما ينجم عنها من خسائر بشرية ومادية هائلة تؤثر علـى سلامة أفراد المجتمع واقتصاد الوطن.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Most Optically Advanced, Scratch-Resistant Display - Corning® Gorilla® Armor

بالفيديو - استكشف كيفيّة صناعة شاشة Galaxy المعزّزة بصرياً والمقاومة للخدش بفضل زجاج Corning® Gorilla® Armor

ZINC

منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات بمشاركة 59 طالب وطالبة

Abdali X Jordan GBC MOU 2

شركة العبدلي توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الأردني للأبنية الأخضر لتطبيق مشاريع المباني الخضراء في مبانيها

1 (2)

الهيئة العامة لشركة سنيورة للصناعات الغذائية توافق على توزيع ارباح نقدية بقيمة 4,2 مليون دينار بنسبة 15% من راسمال الشركه المدفوع واسهم مجانية بقيمة 2,147,059 سهم/ دينار

c18328d4-c5f7-42f9-8128-d16372848224

كابيتال بنك يحصل على ضمان جزئي من GuarantCo لمحفظة البنك الخاصة بالتكيف مع التغير المناخي والتخفيف من حدته البالغ حجمها 88.5 مليون دينار

b0d556d6-49c1-42d0-b6d9-aed5dbc44c03

سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إرشادات الأرباح للربع الأول 2024

أخبار متعلقة
مبنى البنك جديدة

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية بمبلغ 38.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024

2

140.8 مليون دينار صافي الأرباح لعام 2023 وانجازات متميزة في البنود الرئيسية لقائمة المركز المالي الموافقة على توزيع (25%) من القيمة الإسمية للسهم كأرباح نقدية لمساهمي البنك عن عام 2023