المركزي التركي يرفع الفائدة والليرة تواصل تراجعها

الوكيل الإخباري -

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أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي في اجتماعها رفع أسعار الفائدة إلى 45.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 42.50%، أي تم رفعها بـ 2.50%.وبالتزامن مع صدور قرار الفائدة، واصلت الليرة التركية تراجعها أمام الدولار الأمريكي خلال هذه اللحظات بنسبة 0.2% إلى 30.28 ليرة للدولار، فيما تنخفض الليرة أمام اليورو بنسبة 0.42% إلى 33.08 ليرة لليورو الواحد.يعد نهج السياسة النقدية المتشددة الأخير في تركيا جزءاً من تحول اقتصادي كبير بدأ منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار الماضي.