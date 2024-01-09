الثلاثاء 09-01-2024
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الثلاثاء، 09-01-2024 12:41 م

توقف ارتفاع الدولار ورهانات خفض الفائدة هذا العام تزداد

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الوكيل الإخباري - توقف ارتفاع الدولار، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تأكيد المتداولون مجددا رهاناتهم على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيقوم بسلسلة من الخفض لأسعار الفائدة هذا العام، بناء على الاعتقاد بأن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بالقدر الكافي.اضافة اعلان


وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، تحركت البتكوين بالقرب من أعلى مستوى لها منذ أبريل 2022 وسط تزايد التوقعات بأن الموافقات على صناديق تداول فورية للبتكوين باتت وشيكة.

واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند 1.0949 دولار مبتعدا عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1.0877 دولار، في حين ابتعد الين عن مستوى 145 مقابل الدولار بعد انخفاض حاد في العملة الأميركية مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

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