الإثنين 15-01-2024
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الإثنين، 15-01-2024 10:48 ص

الدولار يهبط مع تزايد رهانات خفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - تراجع الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين مع رهان المستثمرين مجدداً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة قريبا، كما انخفض اليوان إلى أدنى مستوى له في شهر بعد أن فاجأ البنك المركزي الصيني الأسواق بتثبيت أسعار الفائدة على المدى المتوسط.

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وثبت بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة عند تمديد القروض متوسطة الأجل المستحقة ليخالف توقعات السوق بخفضها لدعم التعافي الاقتصادي المتعثر في الصين بعد جائحة فيروس كورونا.


وأدى ذلك إلى انخفاض اليوان في التعاملات داخل الصين إلى أدنى مستوى له في شهر عند 7.1813 مقابل الدولار، كما تراجع في التعاملات الخارجية 7.1906 مقابل الدولار ليقترب من أدنى مستوى له في شهر والذي سجله الجمعة.


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