الدولار مستقر بانتظار بيانات التضخم الأميركية

الوكيل الإخباري - استقر الدولار، خلال تعاملات اليوم الاثنين المبكرة، قبيل إعلان تقرير مهم لبيانات التضخم الأميركي في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي يوفر المزيد من المؤشرات على توقعات السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعدما بدأت الأسواق العام الجديد في بداية مترددة مع تقليص المراهنات على خفض أسعار الفائدة.



وارتفع الدولار بنسبة 0.05 % مقابل الين إلى 144.67 مواصلا مكاسبه من الأسبوع الماضي عندما قفز بنسبة 2.6 % مقابل العملة اليابانية في أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو 2022.

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وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.1 % إلى 0.6248 دولار بعد تراجعه 1.2 % في الأسبوع الماضي. واستقر مؤشر الدولار عند 102.38.