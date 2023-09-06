انخفاض تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية في 8 أشهر

الوكيل الإخباري - سجّلت تعاملات شركات الوساطة المالية المُرخصة في بورصة قطر، انخفاضاً كبيراً خلال أول 8 أشهر من العام الحالي، حيث بلغت نسبته 31.4% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

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وبحسب بيانات، أوردها موقع بورصة قطر اليوم الأربعاء، فقد بلغت قيمة تعاملات شركات الوساطة المالية القطرية منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر الماضي، نحو 170.5 مليار ريال (46.8 مليار دولار)، وذلك انخفاضاً من 248.6 مليار ريال (68.2 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022.



ويعمل في بورصة قطر 7 شركات وساطة مالية، بعضها يعمل كشركات مستقلة، والبعض الآخر يتبع لبنوك تجارية.