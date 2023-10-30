انخفاض دينارين على سعر ليرة الذهب محلياً اليوم الاثنين

الوكيل الإخباري- انخفض سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزي والرشادي بالاردن اليوم الاثنين دينارين لتصل( (سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 328 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 288 ديناراً ) ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .

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واشار ديب لـ "الوكيل الاخباري" ان بعد كل صعود سريع لأسعار الذهب يبدأ المستثمرون بالبيع بهدف جني أرباح مما يؤدي إلى هبوط نسبي للأسعار .

ووصلت سعر الاونصة اليوم الى 1994.5 في التداولات العالمية





وانخفضت اسعار الذهب بالاردن اليوم 30 قرشا ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 40.4 للبيع للمواطنين مقابل 38.7 للشراء منهم .





