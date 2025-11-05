ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، وسط إقبال على الشراء بعد أن هبط المعدن الأصفر إلى أدنى مستوى في أسبوع تقريبًا في الجلسة السابقة، بينما انصب التركيز على بيانات أميركية خاصة عن الوظائف، بحثًا على إشارات بشأن خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3961.85 دولار للأوقية (الأونصة).