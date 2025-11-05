ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وبحسب وكالة "بلومبرغ" الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3961.85 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 3970.10 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 47.68 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1537.10 دولار، وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1394.75 دولار.
