الصين تكشف تفاصيل تطوير سفينة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن

وأشارت الصحيفة، التي تصدر في هونغ كونغ، إلى أن السفينة الواعدة ستعمل بمفاعل ملح منصهر يعتمد على الثوريوم.
وعلى النقيض من المفاعلات النووية التقليدية التي تستخدم اليورانيوم وتتطلب أنظمة تبريد ثقيلة وكبيرة وضغطا عاليا، فإن المفاعل الصيني الجديد سوف يستخدم الثوريوم، وهي مادة أكثر أمانا ومتوفرة بكميات كبيرة.
وأضافت الصحيفة: "ما سيجعل هذه السفينة ابتكارية هو أنها ستعتمد على مفاعل ملح منصهر يستخدم الثوريوم، مع قدرة حرارية تبلغ 200 ميغاواط".
وستكون قوة السفينة مماثلة لمفاعل S6W المستخدم في الغواصات النووية المتقدمة التابعة للبحرية الأمريكية.
وبحسب معلومات صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، ستبلغ حمولة سفينة الشحن هذه 14 ألف حاوية شحن في وقت واحد.
وترى الصحيفة أنه إذا تم تنفيذ هذه التكنولوجيا بنجاح على نطاق واسع في المستقبل، فقد يؤدي ذلك إلى قفزة نموذجية في الشحن التجاري.
