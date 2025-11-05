قناة السويس تحقق رقما غير مسبوق بعد قمة شرم الشيخ

الوكيل الإخباري- أكدت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أن قمة شرم الشيخ للسلام التي تضمنت اتفاقا لوقف الحرب على غزة، انعكست إيجابا على هدوء الأوضاع في المنطقة وعودة الحركة إلى قناة السويس.



وأشارت الحكومة في منشور عبر فيسبوك اليوم، إلى "عودة العديد من السفن للعبور مجددا في قناة السويس"، مؤكدة أن "إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي سجلت عودة 229 سفينة كأعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة".



ونوهت بأن مؤشرات حركة الملاحة بقناة السويس في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 شهدت تحسنا نسبيا، حيث سجلت عبور 4405 سفن بحمولات قدرها 185 مليون طن، مقابل عبور 4332 سفن بحمولات قدرها 167.6 مليون طن خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وكانت هيئة قناة السويس المصرية، قد كشفت أن إيرادات القناة صعدت 14.2% على أساس سنوي بين يوليو وأكتوبر، مشيرة إلى هدوء الأوضاع في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة، وانتعاش حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.



وتكبدت قناة السويس خسائر بقيمة 9 مليارات دولار نتيجة التوترات في البحر الأحمر وتحويل العديد من السفن وجهتها بعيدا عن باب المندب، وذلك وفقا لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.



وفي 13 أكتوبر الماضي، استضافت مدينة شرم الشيخ، قمة السلام في غزة والتي شهدت توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على وثيقة تتضمن عودة الهدوء إلى المنطقة.