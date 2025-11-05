الخميس 2025-11-06 01:16 ص
 

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 05-11-2025

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار ليصل الى 59.60 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 340 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 200 نقطة.


كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة.

 

بترا

 
 
