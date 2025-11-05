ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" بأكثر من دولار ليصل الى 59.60 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان



وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 340 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 200 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة.

