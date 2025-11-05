ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، أكثر من 340 نقطة فيما ارتفع مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 200 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 40 نقطة.
