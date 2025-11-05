ترامب يحذر: إغلاق الحكومة الأمريكية يبدأ بترك آثاره على بورصة "وول ستريت"

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إغلاق الحكومة الفيدرالية بدأ يظهر تأثيره على الأسواق المالية الأمريكية.



وقال ترامب خلال وليمة إفطار مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إنه (الإغلاق الحكومي) يؤثر على سوق الأسهم قليلا".

ودخلت الولايات المتحدة الأربعاء في اليوم الـ36 من الإغلاق الحكومي، محطمة الرقم القياسي لأطول تعطل للموازنة في تاريخ البلاد.



وبدأ الإغلاق في الأول من أكتوبر 2025 عندما فشل الجمهوريون والديموقراطيون في الاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة تحافظ على التمويل الحكومي.



وفي تعاملات أمس الثلاثاء، تراجعت الأسهم الأمريكية بضغط من أسهم التكنولوجيا وبعد تحذيرات عدد من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأمريكية من عمليات بيع في السوق، ما يبرز المخاوف المتزايدة بشأن التقييمات المرتفعة بشدة.



وأغلق مؤشر "داو جونز" الصناعي على انخفاض بنسبة 0.53% عند 47085.24 نقطة. وأنهى مؤشر "إس آند بي 500" التداولات على تراجع بنسبة 1.17% عند 6771.55 نقطة، وانخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 2.04% إلى 23348.64 نقطة.



وفي أكتوبر الماضي، لامست مؤشرات "وول ستريت" أعلى مستوياتها على الإطلاق وحققت مكاسب قوية.